Пострадавшие от ракетного обстрела Мингячевира армянскими вооруженными силами во время 44-дневной войны дали показания в суде

Ингилаб Мамедов, давший показания на судебном процессе в Бакинском военном суде 4 августа, заявил, что во время 44-дневной Отечественной войны он, как гражданское лицо, пострадал в городе Мингячевир, где проживает.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Ингилаб Мамедов сказал, что ракетой, выпущенной 4 октября 2020 года, был разрушен его двухэтажный дом, а он сам и трое его малолетних детей получили увечья под обломками. Потерпевший отметил, что рядом с его домом нет военных объектов. «Позже мы узнали, что это была ракета «Смерч», выпущенная армянскими вооруженными силами», - добавил он.

Давший показания Эльчин Багиров также заявил, что в тот день в результате падения ракеты «Смерч» недалеко от его дома в Мингячевире ему был причинен материальный и моральный ущерб. В результате инцидента пострадали он сам, его мать Набат Багирова и его дядя. По словам потерпевшего, дядя потерял трудоспособность из-за полученных травм.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлений, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.