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Полиция Италии провела рейды и обыски в 20 городах страны

Редакция 1news14:36 - Сегодня
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Полиция Италии провела рейды и обыски в 20 городах страны

В 20 городах Италии, в основном региона Ломбардии, полиция провела рейды и обыски по 150 адресам после массовых беспорядков, погромов и мародерства, произошедших в ходе протестов 17-18 октября.

Как передает 1news.az, об этом сообщают итальянские медиа.

В полиции сообщили, что обыски и рейды были проведены в качестве превентивных мер перед ожидаемыми по всей стране акциями протестов в эти выходные. Они также связаны с обнаружением в телефонах подозреваемых и в соцсетях групповых чатов, призывающих к насилию или координации нападений. По содержанию чатов стало известно, что во время ожидаемых на эти выходные протестов группа молодых людей планирует нападения на сотрудников полиции с целью кражи их табельного оружия, а также повреждение служебных автомобилей и поджог общественных зданий.

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