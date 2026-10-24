В семье убитого в драке между членами криминальной группировки в Баку сегодня планировалось сватовство
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Стали известны новые подробности убийства в Баку, в совершении которого подозревают сына депутата Арзухана Ализаде.
Об этом Oxu.Az сообщил близкий родственник убитого Джейхуна Мирагаева.
Он отметил, что ему ничего не известно о возможной принадлежности Джейхуна Мирагаева к криминальному миру.
"У человека, связанного с криминальным миром, не бывает семьи. У него осталось двое детей. Вчера забрали его 19-летнего ребёнка, даже на похороны отца не отпустили. Сегодня к его дочери должны были прийти сваты - планировалось семейное торжество", - рассказал родственник.
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