В семье убитого в драке между членами криминальной группировки в Баку сегодня планировалось сватовство

Стали известны новые подробности убийства в Баку, в совершении которого подозревают сына депутата Арзухана Ализаде.

Об этом Oxu.Az сообщил близкий родственник убитого Джейхуна Мирагаева.

Он отметил, что ему ничего не известно о возможной принадлежности Джейхуна Мирагаева к криминальному миру.

"У человека, связанного с криминальным миром, не бывает семьи. У него осталось двое детей. Вчера забрали его 19-летнего ребёнка, даже на похороны отца не отпустили. Сегодня к его дочери должны были прийти сваты - планировалось семейное торжество", - рассказал родственник.

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