Число погибших при теракте в церкви в Иордании возросло до восьми человек
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В Иордании число погибших во время атаки террористов в пятницу на похоронную процессию у церкви в провинции Эль-Карак возросло до 8 человек.
Как передает 1news.az, об этом сообщает телеканал Al Mamlaka.
Также сообщается о 27 раненых.
В военном госпитале имени принца Али бен Хусейна, по словам заведующего хирургическим отделением Махмуда Савалка, двое пострадавших все еще находятся в критическом состоянии в отделении интенсивной терапии и подключены к аппарату ИВЛ, в то время как еще шесть человек с травмами средней и легкой степени тяжести проходят лечение в хирургических отделениях.
Спецслужбы страны ведут поиски совершивших нападение на церковь. В Аммане и других городах усилены меры безопасности.
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