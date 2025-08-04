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Производство солнечной энергии в Азербайджане достигло рекордного уровня

Феликс Вишневецкий12:00 - Сегодня
Производство солнечной энергии в Азербайджане достигло рекордного уровня

В первом полугодии 2025 года производство солнечной энергии в Азербайджане достигло рекордного уровня, увеличившись в 3,5 раза и составив 314,6 млн кВт·ч.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, депутат Вугар Байрамов, отметивший также следующее: «За этот период производство энергии из возобновляемых источников выросло почти на 15% и достигло 2 330,1 млн кВт·ч. В целом в стране производство электроэнергии увеличилось на 291,5 млн кВт·ч, или на 2,2%, и составило 13 849,3 млн кВт·ч. На ветровых электростанциях было произведено 21,0 млн кВт·ч».

В.Байрамов отмечает, что в большинстве развитых стран домашние хозяйства и сообщества производят электроэнергию из возобновляемых источников, включая ветер и солнечную энергию, покрывая собственное потребление и продавая излишки государству: «Это позволяет домохозяйствам получать доход от продажи энергии. Внедрение подобной практики в Азербайджане может не только увеличить производство электроэнергии, но и обеспечить граждан более дешёвой энергией. Это может позволить получать энергию с более низкими затратами и ценами. Одновременно новый подход к производству и продаже энергии может снизить потери при её передаче, для этого важно также сформировать интегрированную инфраструктуру на основе сообществ».

«Азербайджан, принимавший COP29, способствует расширению зоны «зелёной» энергии в регионе за счёт увеличения производства энергии из возобновляемых источников. Это является вкладом страны в глобальные и региональные цели по борьбе с изменением климата, охране окружающей среды и развитию зелёной экономики» - подытоживает депутат.

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