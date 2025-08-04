Погода на вторник: В Баку ожидается до 40° тепла

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на вторник, 5 августа.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода. Утром северо-западный ветер сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 24-29°, днём – 35-39°, местами до 40° тепла. Атмосферное давление - ниже нормы, 758 мм рт. ст.; относительная влажность - ночью 70-80%, днём 40-45%.

В районах Азербайджана также не ожидается осадков. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью - 21–27°, днём - 35-40°, местами до 41° тепла; в горах ночью - 18-23°, днём - 29-34° тепла.

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