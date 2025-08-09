 Ильхам Алиев: Обсуждаются финансовые вопросы с американским Эксимбанком | 1news.az | Новости
Ильхам Алиев: Обсуждаются финансовые вопросы с американским Эксимбанком

First News Media02:56 - Сегодня
С американским Эксимбанком обсуждаются определенные вопросы, связанные с проектами по ресурсам. Есть ряд вопросов и планов, связанных с инфраструктурой, транспортом, а также с транспортировкой тех самых ресурсов.

Об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью представителям азербайджанских медиа в Вашингтоне.

«Энергетика станет одной из основных сфер, целей нашего сотрудничества», - отметил глава государства.

155

