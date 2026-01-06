Президент: Одного из назначенных мной людей я через месяц уволил. Это меня очень огорчает - ВИДЕО

Институт специальных представительств Президента, созданный на освобожденных от оккупации территориях, может быть внедрен на всей территории Азербайджана.

Об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью ряду местных телеканалов.

«Да, возможно, поскольку в Карабахе и Восточном Зангезуре уже предусмотрен и применяется новый метод управления. Считаю, что это само по себе выгоднее для более гибкого управления. Но опять же, главным вопросом является кадровый», - отметил глава государства.

В этой связи он отметил, что ранее создал институт спецпредставительства и в Нахчыване: «К сожалению, назначенный мной кадр не оправдал моего доверия и поэтому был освобожден от должности. Недавно в один из районов Баку был назначен глава исполнительной власти. Причем тогда, в ноябре были назначены несколько глав исполнительной власти. Мои поручения, заявления о том, что нужно уделять внимание людям, не мешать предпринимателям, бороться с взяточничеством, коррупцией, слова о социальной справедливости были опубликованы в прессе. Но одного из назначенных мной людей я через месяц уволил. Это меня очень огорчает».

Президент констатировал, что нарушения допускают и молодые кадры.

«То есть здесь речь не идет о молодом или старшем поколении. Мы говорим о качествах людей, мы говорим о воспитании, которое они получают в семье, в школе и в обществе. Поэтому доверие оказывается, и те, кто его оправдывает, всегда получают поддержку. Я всегда был справедлив к кадрам. Но те, кто не оправдывает доверие, кто сбивается с пути, конечно же, либо привлекаются к уголовной ответственности – таких случаев достаточно, либо наказываются в административном порядке. Что я могу сказать? Буду продолжать, это не плавный процесс.

Проведение структурных реформ, конечно, важно. Но подготовка чистых, честных кадров – еще более важный вопрос, и мой опыт показывает, что он важнее структурных изменений», - сказал Ильхам Алиев.

«При этом модель управления, применяемая в Карабахе и Восточном Зангезуре, однажды может быть применена в различных местах страны, возможно, и в стране в целом. Потому что это тоже оперативный, гибкий метод управления, не требующий участия большого числа чиновников. В любом случае, на освобожденных территориях эта модель себя оправдала, то есть будущее покажет», - отметил глава государства.