Франция поддерживает совместное заявление Азербайджана и Армении о начале процесса роспуска Минской группы ОБСЕ

Франция выражает поддержку совместному заявлению Азербайджана и Армении о начале процесса роспуска Минской группы ОБСЕ.

Об этом говорится в заявлении французского МИДа.

В документе подчеркивается, что Париж приветствует достигнутые сегодня в Вашингтоне договоренности между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, направленные на нормализацию отношений между двумя странами.

«Данные договоренности, достигнутые при посредничестве Соединенных Штатов, представляют собой значимый шаг на пути к устойчивому миру. Франция выражает надежду на скорейшее подписание и ратификацию мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, что станет логическим завершением этого процесса. В этом контексте Франция поддерживает намерение сторон приступить к роспуску структур Минской группы ОБСЕ», — отмечается в заявлении.