ЕС приветствует парафирование Соглашения о мире между Азербайджаном и Арменией

ЕС приветствует парафирование Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как cообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в совместном заявлении председателя Европейского Совета Антониу Кошты и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Подчеркивается, что подписание этого документа Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в присутствии Президента США Дональда Трампа в Белом доме является важным событием как для Армении, так и для Азербайджана, прокладывающим путь к прочному, устойчивому миру для обеих стран и во всем регионе.

«Теперь важно обеспечить своевременную реализацию согласованных шагов, чтобы гарантировать устойчивый и непрерывный прогресс на пути к полноценной нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

ЕС решительно поддерживает процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и готов инвестировать в региональную взаимосвязанность и полную открытость, чтобы принести пользу, прежде всего, населению, и приблизить регион к устойчивому миру, стабильности и процветанию», - говорится в заявлении.