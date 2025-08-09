Трамп - Алиеву: Вы великий лидер!

Президент США Дональд Трамп назвал Президента Азербайджана Ильхама Алиева великим лидером.

Как передает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, 8 августа в Вашингтоне после подписания Меморандума о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Соединенных Штатов Америки о создании Стратегической рабочей группы с целью подготовки Хартии о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Соединёнными Штатами Америки состоялась беседа глав государств.

Президент Ильхам Алиев сказал: Конец длившимся 33 года санкциям. Это стало возможным благодаря Президенту Трампу.

Президент Дональд Трамп сказал: У Вас великий народ. До нашего личного знакомства Вы сказали обо мне прекрасные слова. Даже до нашей победы на выборах.

Президент Ильхам Алиев: Да, до того, как Вы победили. Это были мои искренние слова. За все то, что Вы сделали в первый срок своего президентства, Вы заслуживаете симпатию азербайджанского народа и международной общественности. За последние несколько месяцев Вы принесли мир в Азию, Африку и, наконец, на Южный Кавказ. Это невероятно.

Президент Дональд Трамп: Противостояние между Пакистаном и Индией. Это был серьезный вопрос, потому что обе страны обладают ядерным оружием.

Президент Ильхам Алиев: Камбоджа и Таиланд.

Президент Дональд Трамп: Да, мы сделали большие дела. Вы бы тоже сделали это. Ваш конфликт тоже является серьезным вопросом. Сколько он длился – 33 года, 35 лет?

Президент Ильхам Алиев: Да, конфликт начался в 1988 году. Однако активная фаза военного противостояния началась в 1991-1992 годах.

Президент Дональд Трамп: Но конфликт не разрешался.

Президент Ильхам Алиев: Нет. Война была остановлена в 1994 году и начался период бесконечных, лишенных смысла переговоров.

Президент Дональд Трамп: Это очень серьезный вопрос.

Президент Ильхам Алиев: Конечно, Вы сотворили чудо.

Президент Дональд Трамп: Однако пресса никогда не хочет слышать это.

Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская пресса осветит это.

Президент Дональд Трамп: Вы великий лидер.

Президент Ильхам Алиев: Великий лидер сидит рядом со мной.