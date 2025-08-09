Ильхам Алиев Алиев выразил признательность Трампу за отмену 907-ой поправки

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил признательность американскому лидеру Дональду Трампу за отмену 907-ой поправки.

Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил Вашингтоне, выступая с заявлением на встрече с лидерами США и Армении.

"Я благодарю вас за то, что 907-я поправка, примененная к Азербайджану много лет назад, была отменена сегодня. Этот день действительно будет запечатлен в памяти азербайджанского народа", - сказал Алиев.