Ильхам Алиев: «Будьте уверены, раз мы тут - это принесет реальные результаты для мира на Южном Кавказе»

Будьте уверены, раз мы тут – это принесет реальные результаты для мира на Южном Кавказе.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Белом доме.

Так глава Азербайджанского государства ответил на вопрос армянской журналистки о том, «есть ли гарантии, что одна из сторон не нарушит достигнутые сегодня договоренности?»

«Это не просто перемирие, это мирное соглашение. Оно будет соблюдаться», - добавил, в свою очередь, Дональд Трамп.

Со своей стороны, Никол Пашинян сказал, что поддерживает эти заявления «и ему просто нечего добавить».