В Швейцарии отклонен проект антиазербайджанской резолюции, выдвинутой проармянскими парламентариями

Проект резолюции номер 24.321, именуемый «Аннексия Нагорного Карабаха и освобождение политзаключенных Азербайджана», выдвинутый 5 ноября 2024 года рядом проармянских членов парламента Женевского кантона, в результате целенаправленной деятельности посольства Азербайджана в Швейцарии 11 августа был отклонен Комитетом по внешним связям Совета кантонов - верхней палаты парламента этой страны.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в посольстве Азербайджана в Швейцарии, наряду с этим, новый проект постановления, выдвинутый вице-президентом этого комитета Карло Соммаругой, известным своей предвзятой позицией по отношению к Азербайджану, который ссылается только на «заключенных» и «охрану армянского культурного наследия», также был снят с повестки – 5 голосами голосами «против», 4 «за» и 3 воздержавшимися.

В пресс-релизе Комитета по внешним связям верхней палаты парламента Швейцарии подчёркивается, что известная провокационная инициатива Женевского кантонального парламента является односторонней и содержит требования исключительно к азербайджанской стороне, был выражен протест против такого подхода.

Данное решение швейцарского парламента еще раз продемонстрировало провал парламентариев, поддерживаемых радикальными армянскими группами.