Телеканал AnewZ снял документальный фильм-расследование «Замысел олигарха» (The Oligarch"s Design), сосредоточенный на судьбе гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого в тяжких преступлениях против Азербайджана.

Фильм посвящен тому, как финансовая власть, политическое влияние и тщательно выстроенные нарративы могут формировать конфликты и общественное восприятие.

Авторы фильма опираются на международные репортажи, информацию из открытых источников и предыдущие расследования, которые раскрыли обширную офшорную систему под названием Troika Laundromat, связанную с российскими корпоративными и политическими интересами.

Документальный фильм прослеживает переход Варданяна из московской финансовой элиты на политическую арену Карабаха, включая его отказ от российского гражданства в 2022 году и его последующую роль в непризнанной сепаратистской администрации.

Рассматривая эти события в более широком геополитическом и финансовом контексте, фильм исследует, как отдельные действующие лица могут влиять на региональную стабильность вне поля зрения общественности.

Основываясь на проверенных источниках и результатах расследований, «Замысел олигарха» стремится задокументировать механизмы власти, а не высказывать мнение, способствуя прозрачности, подотчетности и информированному общественному пониманию.