В ходе протестов в Сербии пострадали свыше 70 человек - ФОТО

Более 60 граждан и 16 полицейских пострадали в ночь на четверг в ходе беспорядков у офисов Сербской прогрессивной партии (СПП), сообщил президент Сербии Александр Вучич.

Глава МВД Ивица Дачич сообщил ранее, что при беспорядках в Нови-Саде и других городах страны в ночь на четверг пострадали не менее шести полицейских и множество граждан.

"Свыше 60 граждан пострадали, насчитали 64 пострадавших в помещении СПП на бульваре Освобождения в Нови-Саде. В последний момент мы обеспечили, чтобы к ним приехала "скорая помощь", буквально пять минут назад", — сказал Вучич на брифинге в МВД.

