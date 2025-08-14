МИД Азербайджана поздравил Пакистан с Днем независимости - ФОТО
МИД Азербайджана поздравил Пакистан с Днем независимости.
Соответствующая публикация размещена на странице ведомства в соцсети "Х".
"От всей души поздравляем братский народ и правительство Пакистана с Днем независимости! Да здравствует Пакистан! С Днем независимости!"
Our most sincere and heartfelt congratulations to brotherly People and the Government of #Pakistan on the occasion of the 79th Independence Day of the Islamic Republic of Pakistan!
Long Live Pakistan!
Happy Independence Day! 🇦🇿🇵🇰@ForeignOfficePk pic.twitter.com/gXu2PLEibd — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) August 14, 2025
