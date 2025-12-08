Президент Словакии: Азербайджан – страна с крупнейшей экономикой на Южном Кавказе

Азербайджан – страна с крупнейшей экономикой на Южном Кавказе. Он расположен на стыке Азии и Европы и обладает богатыми энергетическими ресурсами.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Словакии Петер Пеллегрини в заявлении для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Очень рад, что наш товарооборот растет, и рост достаточно серьезный. Мы отметили, что в этой сфере все еще есть неиспользованный потенциал», - добавил он.