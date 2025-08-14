Названо число ВИЧ-инфицированных за 7 месяцев этого года

В ходе обследований, проведенных в течение семи месяцев текущего года, в Азербайджане выявлено и зарегистрировано 762 случая заражения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).

Об этом сообщили в ответ на запрос Report в Республиканском центре по борьбе со СПИДом.

Отмечается, что 749 зараженных являются гражданами Азербайджана, а 13 - иностранцами. Среди зараженных ВИЧ граждан Азербайджана 542 - мужчины, 207 - женщины.

"По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда количество заразившихся ВИЧ составляло 799 человек, в этом году наблюдается незначительное снижение числа инфицированных. Это еще раз подтверждает важность своевременных обследований и профилактических мер", - заявили в центре.