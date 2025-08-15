 Binance о потенциале Азербайджана в сфере криптовалют и блокчейна | 1news.az | Новости
Общество

Binance о потенциале Азербайджана в сфере криптовалют и блокчейна

Феликс Вишневецкий13:47 - Сегодня
Binance о потенциале Азербайджана в сфере криптовалют и блокчейна

Центральный банк Азербайджана объявил о завершении пробных периодов на первом этапе режима специального регулирования, в результате чего в Азербайджане может появиться возможность выпуска и применения криптовалют.

Для более безопасного и прозрачного проведения криптовалютных операций планируется интеграция приложения «m10» с платформой Binance, пользователи через эту интеграцию смогут вносить и выводить средства со своих кошельков на Binance - более подробно об этом читайте здесь.

«Как мы знаем, цифровые активы стремительно развиваются, и такие регионы, как Азербайджан, играют ключевую роль в этих изменениях. Азербайджан, расположенный на стыке Европы и Азии, всегда был центром инноваций и торговли. Это делает его идеальным партнером для Binance, поскольку мы стремимся к глобальной экспансии и предоставлению преимуществ блокчейна большему числу людей», - говорится в комментарии Binance, полученном от платформы 1news.az.

В Binance подчеркивают, что «во-первых, ориентация Азербайджана на технологический прогресс полностью соответствует миссии Binance», и отмечают следующее: «Правительство активно внедряет новые технологии, такие как блокчейн и криптовалюты, создавая благоприятную среду для внедрения Binance инновационных финансовых решений, способствующих экономическому росту и повышению финансовой доступности. Во-вторых, молодое и технически подкованное население Азербайджана является важным преимуществом.

Средний возраст населения страны составляет около 32 лет, что свидетельствует о динамичной демографической ситуации, стремящейся к внедрению новых технологий. Это открывает для Binance прекрасную возможность привлечь новое поколение пользователей. Предоставляя образовательные ресурсы и удобные платформы, мы можем дать гражданам Азербайджана возможность участвовать в глобальной цифровой экономике».

Также отмечается, что «более того, мощная финансовая инфраструктура и нормативная база Азербайджана обеспечивают прочную основу для роста рынка криптовалют»: «Центральный банк Азербайджана и другие регулирующие органы готовы сотрудничать с лидерами отрасли для создания сбалансированной и безопасной нормативной среды. Это обеспечивает защиту прав потребителей, одновременно способствуя инновациям и росту в сфере цифровых активов».

Отметим, что Binance добавила поддержку азербайджанского языка на сайте, таким образом подтверждая стремительное развитие и фокус на локальное коммьюнити.

«Азербайджан занимает особое место в глобальной стратегии Binance. Стратегическое расположение страны, дальновидное правительство, технологически грамотное население и богатое культурное наследие делают его идеальным партнером для нас. Вместе мы сможем раскрыть весь потенциал технологии блокчейн и создать светлое будущее для всех», - подчеркивают в Binance.

