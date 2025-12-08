Сахиба Гафарова встретилась с министром иностранных дел Ирана - ФОТО

8-го декабря спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с делегацией под руководством министра иностранных дел Исламской Республики Иран Аббаса Арагчи.

Oб этом сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

Как отмечалось в беседе, визиты Президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана в нашу страну в текущем году, а также иные взаимные визиты и встречи на высоком уровне и подписанные документы имеют большое значение для развития двусторонних отношений и демонстрируют большую насыщенность повестки дня межгосударственного сотрудничества.

Было сказано, что существенный вклад в дальнейшее углубление двусторонних отношений вносят укрепление связей и расширение возможностей для сотрудничества между нашими странами – как в политико-экономической, торговой и транспортной сферах, так и в культурно-гуманитарных областях. В то же время, было подчёркнуто большое значение деятельности Межгосударственной Комиссии по сотрудничеству в экономической, торговой и гуманитарной сферах между Азербайджаном и Ираном, а также реализуемых совместных проектов.

На встрече состоялся обмен мнениями о важности сотрудничества между нашими законодательными органами как одного факторов, существенно влияющих на развитие связей между двумя странами. Сахиба Гафарова с удовольствием вспомнила свой визит в Исламскую Республику Иран и сказала, что проведённые в ходе визита встречи внесли положительный вклад в отношения между нашими парламентами.

Отметив активное сотрудничество, как на двусторонней основе, так и в рамках таких авторитетных международных организаций, как Межпарламентский Союз, Парламентская Сеть Движения Неприсоединения, Парламентский Союз Государств-Членов Организации Исламского Сотрудничества и Парламентская Ассамблея Организации Экономического Сотрудничества, спикер Милли Меджлиса акцентировала внимание на необходимости продолжения совместных усилий по дальнейшему расширению этих связей. В этой связи также говорилось о важности усиления роли действующих в парламентах рабочих групп.

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Аббас Арагчи отметил, что его страна придаёт большое значение развитию отношений с Азербайджаном, и упомянул наличие тесного политического диалога между двумя странами. Делясь впечатлениями о состоявшейся в рамках визита встрече с Президентом Ильхамом Алиевым, гость отметил, что встреча прошла в искренней и конструктивной атмосфере. Он положительно оценил высокий уровень политико-экономических связей и подчеркнул значимость углубления отношений между двумя народами и законодательными органами.

На встрече состоялся обмен о текущем состоянии и перспективах развития межпарламентских связей.