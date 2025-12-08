 Сахиба Гафарова встретилась с министром иностранных дел Ирана - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Сахиба Гафарова встретилась с министром иностранных дел Ирана - ФОТО

First News Media21:20 - Сегодня
Сахиба Гафарова встретилась с министром иностранных дел Ирана - ФОТО

8-го декабря спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с делегацией под руководством министра иностранных дел Исламской Республики Иран Аббаса Арагчи.

Oб этом сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

Как отмечалось в беседе, визиты Президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана в нашу страну в текущем году, а также иные взаимные визиты и встречи на высоком уровне и подписанные документы имеют большое значение для развития двусторонних отношений и демонстрируют большую насыщенность повестки дня межгосударственного сотрудничества.

Было сказано, что существенный вклад в дальнейшее углубление двусторонних отношений вносят укрепление связей и расширение возможностей для сотрудничества между нашими странами – как в политико-экономической, торговой и транспортной сферах, так и в культурно-гуманитарных областях. В то же время, было подчёркнуто большое значение деятельности Межгосударственной Комиссии по сотрудничеству в экономической, торговой и гуманитарной сферах между Азербайджаном и Ираном, а также реализуемых совместных проектов.

На встрече состоялся обмен мнениями о важности сотрудничества между нашими законодательными органами как одного факторов, существенно влияющих на развитие связей между двумя странами. Сахиба Гафарова с удовольствием вспомнила свой визит в Исламскую Республику Иран и сказала, что проведённые в ходе визита встречи внесли положительный вклад в отношения между нашими парламентами.

Отметив активное сотрудничество, как на двусторонней основе, так и в рамках таких авторитетных международных организаций, как Межпарламентский Союз, Парламентская Сеть Движения Неприсоединения, Парламентский Союз Государств-Членов Организации Исламского Сотрудничества и Парламентская Ассамблея Организации Экономического Сотрудничества, спикер Милли Меджлиса акцентировала внимание на необходимости продолжения совместных усилий по дальнейшему расширению этих связей. В этой связи также говорилось о важности усиления роли действующих в парламентах рабочих групп.

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Аббас Арагчи отметил, что его страна придаёт большое значение развитию отношений с Азербайджаном, и упомянул наличие тесного политического диалога между двумя странами. Делясь впечатлениями о состоявшейся в рамках визита встрече с Президентом Ильхамом Алиевым, гость отметил, что встреча прошла в искренней и конструктивной атмосфере. Он положительно оценил высокий уровень политико-экономических связей и подчеркнул значимость углубления отношений между двумя народами и законодательными органами.

На встрече состоялся обмен о текущем состоянии и перспективах развития межпарламентских связей.

Поделиться:
208

Актуально

Xроника

Президенты Азербайджана и Словакии выступили с заявлениями для прессы

Xроника

Президенты Азербайджана и Словакии посетили замок Девин в Братиславе - ФОТО

Xроника

Президенты Азербайджана и Словакии посетили мемориал «Ворота Свободы» в ...

Общество

Между Фондом Гейдара Алиева и ИСЕСКО подписано соглашение - ФОТО

Политика

Сахиба Гафарова встретилась с министром иностранных дел Ирана - ФОТО

Папоян: Нормализация между Ереваном и Баку создает новые возможности для всего региона

Петер Пеллегрини: Словакия считает Азербайджан партнером, имеющим стратегическое значение в регионе, в котором он расположен

Президент Словакии: Азербайджан – страна с крупнейшей экономикой на Южном Кавказе

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Апелляционный суд вынес решение по делу Али Керимли

Brussels Signal: Азербайджан выиграл войну, теперь он выигрывает мир

Британия начинает новый проект с ANAMA - ФОТО

Лейла Алиева и Арзу Алиева встретились в Дакке с главным советником временного правительства Бангладеш

Последние новости

Российский суд продлил срок ареста азербайджанцам

Сегодня, 23:20

Зеленский заявил, что мирный план США был сокращён с 28 пунктов до 20

Сегодня, 22:56

Президенты Азербайджана и Словакии посетили замок Девин в Братиславе - ФОТО

Сегодня, 22:30

Пять жизней оборвались на скорости 150 км/ч: родители погибших в Билясуваре поделились горем - ВИДЕО

Сегодня, 22:25

Обсуждено сотрудничество между Фондом Гейдара Алиева и Фондом Хамдана бин Рашида Аль Мактума - ФОТО

Сегодня, 22:05

Президенты Азербайджана и Словакии посетили мемориал «Ворота Свободы» в Братиславе - ФОТО

Сегодня, 21:52

Между Фондом Гейдара Алиева и ИСЕСКО подписано соглашение - ФОТО

Сегодня, 21:40

Сахиба Гафарова встретилась с министром иностранных дел Ирана - ФОТО

Сегодня, 21:20

На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших - ФОТО

Сегодня, 21:00

Папоян: Нормализация между Ереваном и Баку создает новые возможности для всего региона

Сегодня, 20:40

Женщина взяла забытые на остановке деньги, пошла на телевидение вернуть их - и получила приговор

Сегодня, 20:20

Петер Пеллегрини: Словакия считает Азербайджан партнером, имеющим стратегическое значение в регионе, в котором он расположен

Сегодня, 20:00

Президент Словакии: Азербайджан – страна с крупнейшей экономикой на Южном Кавказе

Сегодня, 19:45

Президент: У нас достаточно большой энергетический потенциал

Сегодня, 19:44

Ильхам Алиев: Вкладывая дополнительные средства в коммуникации и транспорт, мы расширим свои возможности

Сегодня, 19:43

Президент: Самый надежный и самый безопасный маршрут, соединяющий Центральную Азию с Европой, проходит через Азербайджан

Сегодня, 19:42

Президенты Азербайджана и Словакии выступили с заявлениями для прессы

Сегодня, 19:39

Президент Азербайджана: В результате разработки новых газовых месторождений будут получены дополнительные ресурсы

Сегодня, 19:38

Ильхам Алиев: Словакия и Азербайджан – дружественные страны и стратегические партнеры

Сегодня, 19:36

Прокуратура провела операцию - Арестован капитан ГПС

Сегодня, 19:34
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30