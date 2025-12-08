Ильхам Алиев: Вкладывая дополнительные средства в коммуникации и транспорт, мы расширим свои возможности

Вкладывая дополнительные средства в коммуникации и транспорт, мы расширим свои возможности.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Словакии Петером Пеллегрини.

«Считаю, что в развитии отношений между Словакией и Азербайджаном мы не должны оставлять эту сферу вне внимания, потому что она обладает очень большим потенциалом», - подчеркнул глава государства.