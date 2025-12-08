Российский суд продлил срок ареста азербайджанцам

Свердловский областной суд оставил без изменений решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга о продлении срока содержания под стражей четырёх уроженцев Азербайджана — Ахлимана Гянджиева, Азиза Абасова, Шахина Лалаева и Акифа Сафарова.

Как сообщает Telegram-канал «Суды Свердловской области», 16 октября 2025 года им было продлено заключение до 29 декабря. Адвокаты пытались добиться для своих подзащитных более мягкой меры пресечения — домашнего ареста или запрета определённых действий, однако апелляция была отклонена.

По данным следствия, Гянджиев, Абасов и Лалаев обвиняются в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 33, п.п. «з», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Сафарову предъявлено обвинение по п. «ж» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п.п. «з», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ.