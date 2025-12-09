Cын свояченицы Исы Габиббейли застрелился? - ОБНОВЛЕНО

По информации, полученной Qafqazinfo, установлено, что человек, чьё тело было найдено с огнестрельным ранением, не был убит. Предполагается, что выстрел он произвёл сам.

В одной из квартир рядом со станцией метро «Нефтчиляр» произошло убийство.

Как сообщает Konkret.az, проживающий в этом районе мужчина по имени Ниджат был застрелен у себя дома.

Также утверждается, что убитый является сыном свояченицы президента Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), академика Исы Габиббейли.

На место происшествия были привлечены сотрудники полиции и прокуратуры.