Зеленский заявил, что мирный план США был сокращён с 28 пунктов до 20

Из подготовленного США мирного плана исключили положения, которые Украина сочла противоречивыми, теперь он состоит из 20 пунктов, заявил президент Владимир Зеленский, передают «Интерфакс-Украина» и УНИАН.

«Было 28 пунктов, стало 20. Выровняли это направление, и совсем откровенно не проукраинские пункты отошли. Настроение американцев в принципе за то, чтобы находить компромисс. Безусловно, есть сложные вопросы, которые касаются территории. Там компромисс пока не найден», - сказал Зеленский.

Президент также отметил, что у американского лидера Дональда Трампа «свое видение» того, как должны завершиться боевые действия, и оно отличается от украинского. «Рассматриваем ли мы вопрос отдать какие-то территории? Мы не имеем по закону никакого права - по закону Украины, по нашей Конституции, по международному праву, если честно. И морального права также не имеем», - добавил он.

Мирный план из 28 пунктов США представили в конце ноября, после этого американские представители начали поочередно обсуждать детали с украинской и российской сторонами. По итогам переговоров американцев с украинской делегацией в Женеве 23 ноября обе стороны подтвердили, что документ был скорректирован и сокращен. Трамп тогда заявил, что план насчитывает 22 пункта.