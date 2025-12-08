 Папоян: Нормализация между Ереваном и Баку создает новые возможности для всего региона | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Папоян: Нормализация между Ереваном и Баку создает новые возможности для всего региона

First News Media20:40 - Сегодня
Папоян: Нормализация между Ереваном и Баку создает новые возможности для всего региона

Достигнутые 8 августа в Вашингтоне договоренности о мирном урегулировании и открытии коммуникаций между Арменией и Азербайджаном создают новые возможности для всего региона.

Как передают армянские СМИ, об этом заявил министр экономики Армении Геворг Папоян на мероприятии, организованном Американской торговой палатой в Армении.

"Мы рады констатировать, что процесс мирного урегулирования проходит при поддержке страны с крупнейшей экономикой мира США. Совместно мы реализуем масштабные проекты, в частности инициативу TRIPP, которая позволяет нам говорить о совершенно новых горизонтах и возможностях в экономическом плане", - отметил он.

Поделиться:
220

Актуально

Xроника

Президенты Азербайджана и Словакии выступили с заявлениями для прессы

Xроника

Президенты Азербайджана и Словакии посетили замок Девин в Братиславе - ФОТО

Xроника

Президенты Азербайджана и Словакии посетили мемориал «Ворота Свободы» в ...

Общество

Между Фондом Гейдара Алиева и ИСЕСКО подписано соглашение - ФОТО

Политика

Сахиба Гафарова встретилась с министром иностранных дел Ирана - ФОТО

Папоян: Нормализация между Ереваном и Баку создает новые возможности для всего региона

Петер Пеллегрини: Словакия считает Азербайджан партнером, имеющим стратегическое значение в регионе, в котором он расположен

Президент Словакии: Азербайджан – страна с крупнейшей экономикой на Южном Кавказе

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

«Арцах или Карабах?»: Армянский телеканал закрылся после провокации во время телемоста Баку–Ереван - ВИДЕО

Помощник президента: Мы прилагаем все усилия для продвижения мирной повестки

Милли Меджлис принял законопроекты о госбюджете на 2026 год

В Дохе прошла панельная дискуссия по азербайджано-армянскому мирному процессу

Последние новости

Российский суд продлил срок ареста азербайджанцам

Сегодня, 23:20

Зеленский заявил, что мирный план США был сокращён с 28 пунктов до 20

Сегодня, 22:56

Президенты Азербайджана и Словакии посетили замок Девин в Братиславе - ФОТО

Сегодня, 22:30

Пять жизней оборвались на скорости 150 км/ч: родители погибших в Билясуваре поделились горем - ВИДЕО

Сегодня, 22:25

Обсуждено сотрудничество между Фондом Гейдара Алиева и Фондом Хамдана бин Рашида Аль Мактума - ФОТО

Сегодня, 22:05

Президенты Азербайджана и Словакии посетили мемориал «Ворота Свободы» в Братиславе - ФОТО

Сегодня, 21:52

Между Фондом Гейдара Алиева и ИСЕСКО подписано соглашение - ФОТО

Сегодня, 21:40

Сахиба Гафарова встретилась с министром иностранных дел Ирана - ФОТО

Сегодня, 21:20

На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших - ФОТО

Сегодня, 21:00

Папоян: Нормализация между Ереваном и Баку создает новые возможности для всего региона

Сегодня, 20:40

Женщина взяла забытые на остановке деньги, пошла на телевидение вернуть их - и получила приговор

Сегодня, 20:20

Петер Пеллегрини: Словакия считает Азербайджан партнером, имеющим стратегическое значение в регионе, в котором он расположен

Сегодня, 20:00

Президент Словакии: Азербайджан – страна с крупнейшей экономикой на Южном Кавказе

Сегодня, 19:45

Президент: У нас достаточно большой энергетический потенциал

Сегодня, 19:44

Ильхам Алиев: Вкладывая дополнительные средства в коммуникации и транспорт, мы расширим свои возможности

Сегодня, 19:43

Президент: Самый надежный и самый безопасный маршрут, соединяющий Центральную Азию с Европой, проходит через Азербайджан

Сегодня, 19:42

Президенты Азербайджана и Словакии выступили с заявлениями для прессы

Сегодня, 19:39

Президент Азербайджана: В результате разработки новых газовых месторождений будут получены дополнительные ресурсы

Сегодня, 19:38

Ильхам Алиев: Словакия и Азербайджан – дружественные страны и стратегические партнеры

Сегодня, 19:36

Прокуратура провела операцию - Арестован капитан ГПС

Сегодня, 19:34
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30