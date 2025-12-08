Пять жизней оборвались на скорости 150 км/ч: родители погибших в Билясуваре поделились горем - ВИДЕО

Как сообщалось ранее, накануне в Билясуварском районе в результате падения автомобиля марки «Lexus» в водный канал погибли 5 человек.

Родственники погибших поделились своими переживаниями.

Отец погибшего в страшной аварии Ильдырыма Гасанли Ильгар Гасанов описал переживаемую трагедию так:

«Двое из погибших - дети моего брата. Ещё один - мой сосед. Это огромная беда. Семья разрушена, остался только один внук. Ильдырим был моим сыном, ему было 35 лет. Говорят, он ехал на машине со скоростью 150 км/ч и не справился с управлением. Я советую молодёжи быть осторожными».

Отец одного из погибших - 25-летнего Махаммеда Мамедли, Видади Мамедов, сказал:

«Все они - мои дети. Для нашей семьи это огромная трагедия. Сын моего соседа, мой сын и ещё один друг - все трое были друзьями. Их похоронили вместе».

Напомним, что накануне легковой автомобиль марки Lexus потерял управление на дороге на территории села Багбанлар Билясуварского района упал в канал. В результате 5 человек, находившихся в машине, утонули.

По факту проводится расследование.

