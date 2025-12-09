Уникальную окаменелость с целыми органами возрастом 520 миллионов лет нашли в Китае

Ученые из Даремского университета во время работ в Китае обнаружили редкую окаменелость возрастом 520 миллионов лет.

Особенностью находки, которая получила название Youti yuanshi, стало то, что у нее полностью сохранились внутренние органы.

Эта окаменелость дает экспертам представление об одном из самых ранних предков членистоногих, а именно современных крабов, омаров, пауков и сороконожек. Специалисты использовали передовые технологии для сканирования объекта, который когда-то был личинкой, чтобы создать 3D-изображение «миниатюрных областей мозга, пищеварительных желез, примитивной кровеносной системы и даже следов нервов».

— Личинки такие крошечные и хрупкие, что шансы найти одну окаменелую практически равны нулю — или, по крайней мере, я так думал! Я уже знал, что этот простой червякоподобный ископаемый — нечто особенное, но когда увидел удивительные структуры, сохранившиеся под его кожей, у меня просто отвисла челюсть, — передает слова ведущего исследователя Даремского университета Мартина Смита журнал People.

