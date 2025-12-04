В завезенных в Азербайджан энергетиках обнаружен опасный компонент

В партии энергетических напитков «Nitro Max», импортированной в Азербайджан, было обнаружено опасное вещество, использование которого в пищевой продукции запрещено законодательством.

Как говорится в сообщении Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА), лабораторные исследования выявили наличие силденафила — компонента лекарственных препаратов, который не допускается к применению в пищевых продуктах.

Всего 4 800 единиц напитка были уничтожены на специализированном полигоне.

Ранее АПБА уже отмечало случаи обнаружения силденафила в энергетических напитках «Nitro Max».

Следует напомнить, что силденафил применяется при лечении ряда заболеваний, в частности для пероральной терапии эректильной дисфункции. Его использование без контроля врача может негативно сказаться на здоровье и привести к серьёзным осложнениям. Среди возможных побочных эффектов — тромбоз вен нижних конечностей, тахикардия, боли в груди, инсульт и нарушения зрения.