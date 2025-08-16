Путин отметил стремление Трампа к урегулированию конфликта в Украине

Президент США Дональд Трамп стремится решить конфликт на территории Украины.

Об этом 16 августа заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с американским лидером в узком составе.

«Мы видим стремление администрации США и лично президента Трампа содействовать решению украинского конфликта, его желание вникнуть в суть и понять его истоки», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что Россия также заинтересована в завершении конфликта в Украине, однако для этого требуется устранить все первопричины кризиса.

«Я согласен с президентом Трампом, он сегодня говорил об этом, что безусловно должна быть обеспечена и безопасность Украины. Конечно, мы готовы над этим работать», — добавил президент России.

Путин также выразил надежду, что достигнутое в ходе переговоров понимание откроет дорогу к миру в Украине.

