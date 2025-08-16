Трамп рассказал о большом прогрессе в переговорах и отсутствии сделки

Президент США Дональд Трамп 15 августа заявил, что на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным был достигнут большой прогресс, однако достичь сделки не удалось.

«Мы не смогли найти полного понимания, к сожалению, пока сделки нет <...> Сегодня мы достигли существенного прогресса», — сказал Трамп по итогам встречи с российским лидером в узком составе.

Кроме того, Трамп назвал отношения с Путиным очень хорошими, отметив, что лидеры имеют хорошую возможность работать вместе.

«Я сообщу лидерам европейским, что было обсуждено. У нас были продуктивные переговоры и первое, самое главное, наверное – это то, что у нас неплохой хороший очень шанс достичь мирного урегулирования», — дополнил Трамп.

