Три человека пострадали при взрыве на химзаводе в Чехии

Три человека пострадали в результате взрыва на химическом заводе в чешском Пардубице.

Об этом 15 августа сообщило издание Denik.cz.

«Двое находятся в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней степени тяжести из-за термических поражений», — уточнил представитель Службы спасения и реабилитации региона Йозеф Страшик.

На место происшествия направили два вертолета, одну бригаду наземного реагирования и две бригады скорой помощи. Уточняется, что двух раненых по воздуху доставили в ожоговые центры, а одного — наземным экипажем привезли в отделение неотложной помощи городской больницы.

Согласно публикации, выброса загрязняющих веществ за пределы зоны не произошло, также нет иных рисков для окружающей территории.

Источник: İz.Ru