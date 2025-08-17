Число погибших в результате ЧП в Рязанской области выросло до 14 человек

Число погибших при ЧП в Шиловском районе Рязанской области России выросло до 14 человек.

Об этом 17 августа сообщает МЧС России.

«На данный момент, по уточненной информации, 149 человек пострадали, 14 из них погибли», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что психологи непрерывно работают на месте инцидента. Кроме того, все работы проводятся при взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов и правительством региона.

Представители МЧС России сопровождают процедуры опознаний, они также принимают участие в работе информационной горячей линии и взаимодействуют с семьями пострадавших и погибших, уточнили в ведомстве.

Источник: Iz.Ru