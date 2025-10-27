 Европарламент оценил Бакинский призыв COP29 как знаменательное событие в глобальной повестке дня в области климата, мира и безопасности | 1news.az | Новости
Европарламент оценил Бакинский призыв COP29 как знаменательное событие в глобальной повестке дня в области климата, мира и безопасности

First News Media19:45 - Сегодня
Европарламент оценил Бакинский призыв COP29 как знаменательное событие в глобальной повестке дня в области климата, мира и безопасности

Европейский парламент считает Бакинский призыв к климатическим действиям во имя мира, помощи и восстановления (Бакинский призыв), принятый в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), успешно проведенной в нашей стране, важным этапом в продвижении глобальной повестки дня в области климатических действий, мира и безопасности.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в специальной резолюции парламента, принятой в связи с предстоящей в бразильском городе Белен конференцией COP30 (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-10-2025-0254_EN.html), отмечается: «Возрастающее внимание к повестке дня в области климата, мира и безопасности нашло отражение на конференциях COP и особенно четко проявилось с принятием во время COP29 Бакинского призыва к климатическим действиям во имя мира, помощи и восстановления».

Эта оценка Европарламента вновь подтверждает растущее значение Бакинского призыва как важной международной инициативы, объединяющей глобальные усилия по решению вопросов взаимосвязанности тем изменения климата, предотвращения конфликтов, гуманитарной помощи, мира и послевоенного восстановления.

В то же время эта оценка является ярким показателем лидирующих позиций Азербайджана в сфере глобальной климатической дипломатии и его значительного вклада в мир и устойчивое развитие в рамках международных действий по борьбе с изменением климата.

Бакинский призыв, представленный в рамках COP29 по инициативе нашей страны, объединил более 50 государств и международных организаций, институтов в области климатического и инвестиционного финансирования, а также свыше 300 институтов гражданского общества и научных учреждений, закрепив совместные обязательства, направленные на продвижение устойчивости, мира и климатической справедливости, в частности в наименее развитых и малых островных государствах.

Кроме того, проведение нашей страной в период председательства на COP29 мероприятий высокого уровня на таких авторитетных платформах, как Генеральная Ассамблея ООН, а также учреждение на основе Бакинского призыва Бакинского центра климатических и мирных инициатив свидетельствуют о том, что данный центр является направляющим рамочным механизмом для укрепления многостороннего сотрудничества в сфере действий в области климата и мира, а также поддержки стран, подверженных воздействию изменения климата и конфликтов.

В рамках участия нашей страны в COP30, которая состоится в ноябре этого года в бразильском городе Белен, Бакинским центром будет организован Ежегодный диалог высокого уровня. Ожидается, что в ходе мероприятия, которое объединит официальных представителей стран – лидеров климатической дипломатии, международных организаций и экспертных центров, будет дан старт конкретным действиям, вытекающим из целей, обозначенных Бакинским призывом.

Европарламент оценил Бакинский призыв COP29 как знаменательное событие в глобальной повестке дня в области климата, мира и безопасности

Европарламент оценил Бакинский призыв COP29 как знаменательное событие в глобальной повестке дня в области климата, мира и безопасности

