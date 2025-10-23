 В сети появились кадры побега грабителей из Лувра | 1news.az | Новости
В сети появились кадры побега грабителей из Лувра

First News Media20:40 - Сегодня
В сети появились кадры побега грабителей из Лувра

Появились кадры побега грабителей из расположенной на втором этаже Лувра "Галереи Аполлона".

Об этом пишет агентство Daily Mail.

На кадрах, опубликованных в соцсети Х, видно, как двое злоумышленников спускаются на механическом подъемнике со второго этажа. Один из них одет в светоотражающую униформу, а другой – в черную куртку.

Затем двое грабителей запрыгивают на скутеры к ожидающим их внизу сообщникам и скрываются под вой полицейских сирен.

В воскресенье утром 19 октября неизвестные ограбили парижский Лувр. У грабителей ушло семь минут, чтобы вынести из музея ювелирные украшения, некогда принадлежавшие Наполеону Бонапарту, и другие драгоценности. Это самое дерзкое ограбление музея с 1911 года, когда был похищен шедевр Леонардо да Винчи "Мона Лиза". Прокурор Парижа Лор Бекко сообщила, что ущерб от ограбления Лувра составил 88 млн евро. При этом в Министерстве культуры Франции газете Financial Times заявили, что украденные драгоценности не были застрахованы.

