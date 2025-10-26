СМИ: во Франции задержали воров, ограбивших Лувр

Во Франции правоохранители задержали двух злоумышленников, совершивших ограбление всемирно известного парижского музея Лувр.

Об этом стало известно Le Figaro, сообщает "Европейская правда".

В публикации издания говорится, что двое преступников, причастных к этому резонансному ограблению, были задержаны в субботу вечером.

Одного из них задержали в аэропорту Руасси, когда он собирался сесть на рейс в Алжир.

Операция была проведена около 22 часов вечера бригадой по борьбе с бандитизмом (BRB), ответственной за расследование, при поддержке сотрудников пограничной полиции.

Второй преступник был задержан судебной полицией Парижа в Сен-Дени.

По данным издания, восемь драгоценностей французской королевской семьи, стоимостью 88 миллионов евро, по состоянию на утро воскресенье так и не были найдены.

Сразу после этого громкого ограбления, которое выявило провал системы безопасности самого известного музея мира, министр внутренних дел Лоран Нуньес выразил уверенность в скором раскрытии дела.

В галерее Наполеона преступники оставили много улик, среди которых более "150 образцов ДНК, отпечатков пальцев и других следов", сообщила в прошлый четверг прокурор Парижа Лора Беккуа, которая также выразила "оптимизм".

Сейчас полицейские находятся на следе сообщников, которых рассчитывают поймать в ближайшие часы.

Напомним, ограбление музея произошло утром 19 октября и длилось менее 10 минут. Всего было похищено девять драгоценностей Наполеона и императрицы Евгении. Из них уже нашли две: поврежденную в спешке корону Евгении и еще один предмет.

После резонансной кражи выяснилось, что в еще не опубликованном отчете Счетной палаты Франции говорится о проблемах с безопасностью в Лувре.

После резонансного ограбления Лувр перевез некоторые драгоценности в Банк Франции.