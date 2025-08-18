 Захарова назвала враньем слова Макрона о капитуляции Украины | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Захарова назвала враньем слова Макрона о капитуляции Украины

First News Media00:00 - Сегодня
Захарова назвала враньем слова Макрона о капитуляции Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия якобы требует капитуляции Украины.

Захарова назвала слова французского лидера «враньем» и напомнила о длительных попытках Москвы урегулировать конфликт мирным путем.

«Какое же низкое вранье! Россия на протяжении семи лет предлагала мирное урегулирование внутриукраинского кризиса в рамках Минских соглашений! Французские политические и государственные деятели же, в свою очередь, подталкивали украинских наймитов к проведению "майданов", совершению госпереворотов и других шагов, подрывающих безопасность и мир», — подчеркнула в своем telegram-канале официальный представитель МИД.

Захарова также обратила внимание на позицию Парижа по реализации Минских соглашений. По ее словам, Франция не предприняла никаких реальных шагов для достижения мира. Она напомнила интервью бывшего президента Франции Франсуа Олланда изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, в котором тот утверждал, что Минские соглашения позволили Украине повысить боеготовность. Захарова считает, что ответственность за эскалацию конфликта и подталкивание к «капитуляции» Украины лежит на западных политиках, в первую очередь на Макроне.

Источник: Ura.Ru

Поделиться:
279

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Индонезии

Общество

Прогноз погоды на понедельник: преимущественно без осадков

Lifestyle

Муслим Магомаев: Биография легендарного азербайджанского артиста в фотографиях ...

Мнение

Анкоридж как акт отчаяния: почему Путин прилетел на встречу с Трампом

В мире

Захарова назвала враньем слова Макрона о капитуляции Украины

«Коалиция желающих» готова развернуть войска в Украине после прекращения огня

Зеленский вылетел в США

Число погибших в результате ЧП в Рязанской области выросло до 14 человек

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Роналду сделал предложение Джорджине Родригес - ФОТО

Курорт Sea Breeze станет самым дорогим мегапроектом в истории Узбекистана - ПОДРОБНОСТИ

В России больше не будет звонков в WhatsApp и Telegram

В РФ мигрантам запретили работать курьерами

Последние новости

Захарова назвала враньем слова Макрона о капитуляции Украины

Сегодня, 00:00

«Коалиция желающих» готова развернуть войска в Украине после прекращения огня

17 / 08 / 2025, 23:57

Зеленский вылетел в США

17 / 08 / 2025, 23:42

Число погибших в результате ЧП в Рязанской области выросло до 14 человек

17 / 08 / 2025, 23:32

Министерство обороны представило еженедельный обзор - ВИДЕО

17 / 08 / 2025, 23:15

В Испании десятки человек задержаны по подозрению в поджоге лесов

17 / 08 / 2025, 22:41

В Сербии не будут вводить чрезвычайное положение из-за протестов

17 / 08 / 2025, 22:00

Фон дер Ляйен заявила о планах ЕС принять 19-й пакет санкций в сентябре

17 / 08 / 2025, 21:30

Уиткофф: США не навязывают Украине территориальные уступки, выступая посредником

17 / 08 / 2025, 21:15

Макрон: Единственное государство, предлагающее мир через капитуляцию, — Россия

17 / 08 / 2025, 21:00

Рубио исключил давление на Украину по решению территориальных вопросов

17 / 08 / 2025, 20:45

Трамп согласился, что Украина должна уступить часть своей территории России

17 / 08 / 2025, 20:30

Скончался американский актер Теренс Стэмп

17 / 08 / 2025, 20:15

Трамп назвал Лукашенко могущественным лидером

17 / 08 / 2025, 20:00

Рубио: США не поддерживают передачу всей территории Донбасса под контроль РФ

17 / 08 / 2025, 19:50

Фон дер Ляйен заявила о необходимости гарантий безопасности для Украины и Европы

17 / 08 / 2025, 19:30

Рубио заявил, что сделка по Украине потребует уступок со стороны Москвы и Киева

17 / 08 / 2025, 19:17

В Азербайджанской армии состоялись церемонии принесения присяги - ФОТО

17 / 08 / 2025, 19:00

Зеленский отверг согласованные Путиным и Трампом мирные условия

17 / 08 / 2025, 18:35

Уиткофф заявил, что Трамп и Зеленский обсудят вопрос территорий

17 / 08 / 2025, 18:01
Все новости
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с основателем и руководителем Restart Initiative Эмином Милли. - Как бы вы кратко сформулировали миссию Restart Initiative? - Мы создаем12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06