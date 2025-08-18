Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия якобы требует капитуляции Украины.

Захарова назвала слова французского лидера «враньем» и напомнила о длительных попытках Москвы урегулировать конфликт мирным путем.

«Какое же низкое вранье! Россия на протяжении семи лет предлагала мирное урегулирование внутриукраинского кризиса в рамках Минских соглашений! Французские политические и государственные деятели же, в свою очередь, подталкивали украинских наймитов к проведению "майданов", совершению госпереворотов и других шагов, подрывающих безопасность и мир», — подчеркнула в своем telegram-канале официальный представитель МИД.

Захарова также обратила внимание на позицию Парижа по реализации Минских соглашений. По ее словам, Франция не предприняла никаких реальных шагов для достижения мира. Она напомнила интервью бывшего президента Франции Франсуа Олланда изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, в котором тот утверждал, что Минские соглашения позволили Украине повысить боеготовность. Захарова считает, что ответственность за эскалацию конфликта и подталкивание к «капитуляции» Украины лежит на западных политиках, в первую очередь на Макроне.

Источник: Ura.Ru