Пашинян: Армянского коньяка не может быть так же, как и шампанского

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в его стране не может производиться коньяк, поскольку местные компании не имеют права использовать это наименование.

Он подчеркнул, что коньяк можно производить только из винограда, выращенного в регионе Коньяк во Франции. Аналогична ситуация и с шампанским. «В Армении не может быть шампанского, потому что шампанское производится только из винограда, выращенного в регионе Шампань во Франции», — сказал он, комментируя обвинения в свой адрес в очередном отчуждении от национальных корней.

Пашинян сообщил, что представители авторитетных международных компаний жалуются ему на фальсификацию своей продукции в Армении.

«С 2018 года я говорю, что так не пойдет. Я говорил и на заседании правительства, что нам нужно менять наше мышление. В Армении не может производиться коньяк, так же как в городе Дилижан не может производиться [армянская минеральная вода] «Джермук», — сказал премьер.