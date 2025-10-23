Над Саркози издеваются в тюрьме

Бывший президент Франции Николя Саркози столкнулся с неприятными условиями содержания в тюрьме из-за постоянных издевательств и попыток помешать ему уснуть.

Об этом пишет газета Daily Mail.

«Саркози провел свою первую ночь в тюрьме, подвергаясь насмешкам из-за своего роста и крикам со стороны сокамерников», — отмечается в материале издания.

В частности, сообщается, что заключенные выкрикивают оскорбления и требуют бывшего главу государства «показать свою голову». В результате одного из происшествий к Саркози даже пришли двое полицейских.