Трамп о предстоящей встрече с Зеленским: «Никогда не было столько европейских лидеров одновременно» - ФОТО

Президент США Дональд Трамп поделился в соцсетях публикацией на тему участия европейских лидеров на предстоящих переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Завтра важный день в Белом Доме. Никогда не было столько европейских лидеров одновременно. Для меня большая честь принимать их!!!» - написал Дональд Трамп.

Как ожидается, на встречу Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме прибудут канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Туда же прибудут генсек НАТО Марк Рютте, президенты Франции и Финляндии Эмманюэль Макрон и Александер Стубб, сообщает DW.

Сам Зеленский уже прибыл в Вашингтон для встречи с Трампом, передала «Европейская правда».