В Париже будут судить 10 человек за кибертравлю Брижит Макрон

Суд в Париже рассмотрит дело о травле в интернете жены президента Франции Эммануэля Макрона Брижит, фигурантами которого стали десять человек.

Об этом сообщает AFP. По данным агентства, перед судом предстанут восемь мужчин и две женщины. Слушания назначены на 27 октября.

«Восьмерых мужчин и двух женщин будут судить… за кибертравлю Брижит Макрон на почве сексизма», — приводит текст сообщения РИА новости.

Брижит Макрон записали как мужчину на сайте налоговой

Ранее французский телеканал BFMTV сообщил, что у жены Макрона было указано мужское имя на сайте налоговой.

По словам руководителя аппарата первой леди Тристана Броме, первая леди Франции узнала об этом в сентябре 2024 года, и это стало для неё «полным потрясением». Супруга Макрона тогда подала жалобу через своего адвоката, чтобы было проведено расследование и можно было выяснить, «откуда это взялось», добавил Броме.

Ситуация вызвала «панику в Елисейском дворце», отмечает телеканал.

Источник: Рамблер