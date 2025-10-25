 ЕС намерен снижать зависимость от сырья из КНР | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

ЕС намерен снижать зависимость от сырья из КНР

First News Media21:15 - Сегодня
ЕС намерен снижать зависимость от сырья из КНР

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о реализации новой инициативы по снижению зависимости ЕС от поставок критически важного сырья из Китая.

"Цель заключается в обеспечении доступа к альтернативным источникам критически важного сырья для нашей европейской промышленности на кратко-, средне- и долгосрочную перспективу", - сообщила она на конференции Berlin Global Dialogue в Берлине. Новый проект будет носить название RESourceEU по аналогии с REPowerEU - программой, направленной на прекращение зависимости ЕС от российского газа.

Конкретно в рамках инициативы, по словам фон дер Ляйен, предполагается расширить партнерство в области поставок и переработки сырья с такими государствами, как Австралия, Казахстан, Канада, Узбекистан, Украина и Чили. "Мы сосредоточим наше внимание на всем - от совместных закупок до создания запасов. Мы будем способствовать инвестициям в стратегические проекты по производству и переработке критически важного сырья здесь, в ЕС", - сказала глава Еврокомиссии.

Источник: ТАСС

Поделиться:
1220

Актуально

Политика

Скандал: дети Фазаила Агамалы не поделили лидерство в партии - ОБНОВЛЕНО

Мнение

ЕС между стратегической автономией и сложными реалиями

Xроника

Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с национальным праздником

Мнение

Стоит ли бояться ящура: 1news объясняет, можно ли покупать мясо и молочку

В мире

Лимит сахара у детей до двух лет снижает риск болезней сердца во взрослой жизни - ИССЛЕДОВАНИЕ

В Париже будут судить 10 человек за кибертравлю Брижит Макрон

Трамп назвал условие встречи с Путиным

Трамп встретился с эмиром и премьером Катара на борту своего самолета

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Новости для вас

Над Саркози издеваются в тюрьме

Обнаружена самая протяженная тропа динозавров в Европе

В Газа продолжают гибнуть люди, несмотря на перемирие

Иранское общество возмущено видео со свадьбы дочери высокопоставленного советника - ВИДЕО

Последние новости

Лимит сахара у детей до двух лет снижает риск болезней сердца во взрослой жизни - ИССЛЕДОВАНИЕ

Сегодня, 23:40

В Париже будут судить 10 человек за кибертравлю Брижит Макрон

Сегодня, 23:20

Трамп назвал условие встречи с Путиным

Сегодня, 23:01

Трамп встретился с эмиром и премьером Катара на борту своего самолета

Сегодня, 22:40

Израильские войска ударили по центральной части сектора Газа

Сегодня, 22:23

Трамп опроверг сообщения о планах назвать бальный зал Белого дома в честь себя

Сегодня, 22:15

Рубио: США не собираются отказываться от поддержки Тайваня из-за Китая

Сегодня, 21:57

Камала Харрис намерена вновь баллотироваться на должность президента США

Сегодня, 21:39

Гюнай Агамали: «Выборы председателя партии «Ана Вэтен» не состоялись»

Сегодня, 21:27

ЕС намерен снижать зависимость от сырья из КНР

Сегодня, 21:15

Тяжелое ДТП в Кюрдамире унесло жизни двух человек

Сегодня, 20:58

Ливни и мокрый снег - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Сегодня, 20:32

Освобождённый в России азербайджанский бизнесмен прибыл в Баку

Сегодня, 20:26

Азербайджанские военнослужащие принимают участие в учениях НАТО - ФОТО

Сегодня, 20:18

Объявлен жёлтый уровень опасности в связи с ветром

Сегодня, 20:00

Спонсором Пентагона оказался «миллиардер-затворник»

Сегодня, 19:40

В США полицейский голыми руками оттащил за хвост крокодила - ВИДЕО

Сегодня, 19:21

Трамп хочет превратить ВМС США в «Золотой флот»

Сегодня, 18:58

Глава Госслужбы: «В Байыршехер находится 73 историко-культурных памятника»

Сегодня, 18:39

В Баку проходит выставка «Образование в Европе» - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Сегодня, 18:20
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10