ЕС намерен снижать зависимость от сырья из КНР

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о реализации новой инициативы по снижению зависимости ЕС от поставок критически важного сырья из Китая.

"Цель заключается в обеспечении доступа к альтернативным источникам критически важного сырья для нашей европейской промышленности на кратко-, средне- и долгосрочную перспективу", - сообщила она на конференции Berlin Global Dialogue в Берлине. Новый проект будет носить название RESourceEU по аналогии с REPowerEU - программой, направленной на прекращение зависимости ЕС от российского газа.

Конкретно в рамках инициативы, по словам фон дер Ляйен, предполагается расширить партнерство в области поставок и переработки сырья с такими государствами, как Австралия, Казахстан, Канада, Узбекистан, Украина и Чили. "Мы сосредоточим наше внимание на всем - от совместных закупок до создания запасов. Мы будем способствовать инвестициям в стратегические проекты по производству и переработке критически важного сырья здесь, в ЕС", - сказала глава Еврокомиссии.

Источник: ТАСС