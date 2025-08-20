 Адвокат Раксаны Исмаиловой прокомментировал видеообращение лица, обвиняющего певицу в мошенничестве | 1news.az | Новости
Адвокат Раксаны Исмаиловой прокомментировал видеообращение лица, обвиняющего певицу в мошенничестве

First News Media20:00 - Сегодня
Адвокат Раксаны Исмаиловой прокомментировал видеообращение лица, обвиняющего певицу в мошенничестве

Гюндуз Мамедов, подавший жалобу на действия арестованной по обвинению в мошенничестве певице Раксаны Исмаиловой, распространил видеообращение.

В своем обращении к СМИ Гюндуз Мамедов рассказал, что был обманут Р.Исмаиловой и ее супругом Фазилем Амираслановым.

Он отметил, что в 2022 году у его тестя Мешадиали Нагиева возникли проблемы, связанные с миграцией и гражданством, и Р.Исмаилова и ее супруг сказали, что смогут помочь им:

«Они сказали, что у них есть знакомые в правоохранительных органах России и через этих высокопоставленных лиц решат проблему моего тестя. Используя имена высокопоставленных лиц, они пообещали урегулировать вопрос. Под этим предлогом они частями получили от нас 520 тысяч долларов. Деньги я и мой брат передали Раксане Исмаиловой и ее супругу Фазилю Амирасланову. Спустя долгое время я понял, что они нас обманули».

Г. Мамедов отметил, что у него есть веские доказательства передачи денег, и сообщил, что все это представил следствию.

Адвокат Р.Исмаиловой Хикмет Алиев сообщил АПА, что этот человек не признан потерпевшим по делу:

«Я просмотрел видеоматериал и должен сообщить, что данный человек не признан потерпевшим по делу. Насколько мне известно, его имя фигурирует в деле в качестве свидетеля. В любом случае, моменты, озвученные в видео, Раксана Исмаилова не принимает и не считает соответствующими действительности. Поскольку следствие в настоящее время продолжается, я не хочу раскрывать детали, так как это может привести к разглашению тайны следствия. Уверен, в ходе расследования все обстоятельства будут полностью выяснены и в итоге будет принято справедливое решение».

Отметим, 16 августа в Сабунчинском районе по факту поступивших жалоб от граждан сотрудники полиции провели мероприятие, в ходе которого задержали Раксану Исмаилову, 1979 года рождения, обвиняемую в мошенничестве.

Расследованием установлено, что певица мошенническим путем присвоила золотые украшения на сумму 35 000 манатов и денежными средствами в размере 520 000 долларов США у двух потерпевших.

По указанным фактам в Сабунчинском РУП возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса о мошенничестве с причинением ущерба в особо крупном размере.

Раксана Исмаилова задержана в качестве обвиняемой и привлечена к следствию. По решению суда в отношении нее избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

