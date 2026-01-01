В Баку автомобиль снес дорожное ограждение, пострадал ребенок: водитель проявил равнодушие - ВИДЕО

В Баку ребёнок получил тяжёлые травмы в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на пересечении проспекта Азербайджана и улицы Ахмеда Джавада.

Как видно на видеокадрах с места происшествия, два автомобиля столкнулись между собой, после чего один из них снёс дорожное ограждение, рядом с которым находился несовершеннолетний. В результате удара ограждение вместе с ребёнком отбросило на тротуар. Пострадавший потерял сознание.

При этом водитель автомобиля, снёсший дорожное ограждение, не подошёл к пострадавшему ребёнку, а вместо этого вышел из машины для выяснения отношений со вторым водителем, проявив полное равнодушие к случившемуся.

Находившиеся поблизости сотрудники полиции, несшие службу в гражданской форме, оперативно вмешались в ситуацию. Они незамедлительно доставили ребёнка в медицинское учреждение на служебном автомобиле. В больнице пострадавшему была проведена экстренная хирургическая операция.

Благодаря своевременным действиям медиков и сотрудников полиции жизнь ребёнка удалось спасти. В настоящее время он находится под наблюдением врачей.