Певица Раксана Исмаилова арестована

В Баку по подозрению в мошенничестве арестована певица Раксана Исмаилова.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции в Сабунчинском районе столицы на основании жалоб, поступивших от граждан, по подозрению в мошенничестве была задержана Исмаилова Раксана Исмаил гызы, 1979 года рождения.

В ходе расследования было установлено, что она путем мошенничества завладела золотыми украшениями двух потерпевших на общую сумму 35 тыс. манатов и денежными средствами в размере 520 тыс. долларов США.

По указанным фактам в Сабунчинском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК Азербайджана, решением суда Р.Исмаилова арестована сроком на 4 месяца.

Информацию подтвердили в пресс-службе МВД.

Источник: Report