Эрдоган: Турция внесет вклад в безопасность Украины после установления мира

Турция продолжит вносить вклад в безопасность Украины после установления мира.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщает Управление коммуникации Турецкой Республики.

«В ходе беседы обсуждались турецко-украинские отношения, мирный процесс между Украиной и Россией, а также региональные и глобальные проблемы», - отмечается в сообщении.

Президент Эрдоган заявил, что Анкара внимательно следит за контактами президентов США и РФ на Аляске и президентов США и Украины в Вашингтоне, отметив, что что Турция продолжает свои усилия по завершению войны и установлению прочного мира.

«Наш президент заявил, что справедливое урегулирование российско-украинского конфликта возможно, что переговоры между двумя сторонами должны быть укреплены и продолжены, и что Турция готова сделать все возможное для содействия контактам на высоком уровне, которые проложат путь к миру», - говорится в сообщении.