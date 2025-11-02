Захарова ответила Пашиняну, обвинившему КГБ в проблемах между турками и армянами - ВИДЕО

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале отреагировала на слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который связал исторические проблемы между турками и армянами с деятельностью Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР.

По ее словам, такие обвинения выглядят несостоятельными: «Геноцид армян в Османской империи начался в 1915 году, за практически 40 лет до создания КГБ», — сказала Захарова.

Незадолго до этого российский телеведущий Владимир Соловьев опубликовал видео, на котором Пашинян призывает армян «выйти из того мира и тех рамок, которые для нас придумали агенты КГБ». Политик, комментируя известную армянскую поговорку «турок остаётся турком», заявил, что есть ответ на нее — «армянин остается армянином».

«Когда мы говорим «мы — страна, мы — страна», — добавил премьер.

Источник: Газета.ру