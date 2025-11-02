 На Мальдивах запретили курить всем рождённым после 1 января 2007 года | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

На Мальдивах запретили курить всем рождённым после 1 января 2007 года

First News Media15:26 - Сегодня
На Мальдивах запретили курить всем рождённым после 1 января 2007 года

Мальдивская Республика установила полный запрет на курение для всех, кто родился после 1 января 2007 года.

С 1 ноября 2025 года им запрещено покупать, употреблять или получать табачные изделия. Запрет распространяется на все виды табака, а розничные продавцы обязаны проверять возраст покупателей.

Мера также действует для туристов.

Кроме того, сохраняется полный запрет на электронные сигареты и вейпы для всех, независимо от возраста. Нарушение правил грозит штрафами: 50 000 руфий (около 3268 долларов США.) за продажу табачных изделий несовершеннолетнему и 5000 руфий (около 327 долларов США) за использование вейпа.

Газета отмечает, что первой страной, где приняли такой закон, стала Новая Зеландия. Он должен был вступить в силу в июле 2024 года, но в ноябре 2023-го новое правительство отменило его, чтобы профинансировать снижение налогов.

Источник: РБК

Поделиться:
598

Актуально

Общество

Лейла Алиева приняла участие в конференции EcoMind 2025 - ФОТО

Спорт

Определились все победители V благотворительного «Забега Победы» - ОБНОВЛЕНО-- ...

Общество

Какой будет погода в первый день недели? - ПРОГНОЗ

Общество

В рамках проекта Art Weekend состоялась презентация очередного проекта «Дыхание - ...

В мире

Нетаньяху: Израиль не потерпит угроз из Ливана

Захарова ответила Пашиняну, обвинившему КГБ в проблемах между турками и армянами - ВИДЕО

Армянские должностные лица приняли участие в очередной литургии во главе с опальным священником

Иран начал строительство АЭС на севере страны

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

Лавров ответил на вопрос о тайном посыле своего свитера с надписью «СССР»

Министр экономики: Армения заинтересована в импорте товаров из Азербайджана

Суд в Турции передал виллу на Босфоре наследникам дипломата царской России - ФОТО

С сегодняшнего дня в армянские паспорта ставится новый штамп без горы Агрыдаг

Последние новости

Нетаньяху: Израиль не потерпит угроз из Ливана

Сегодня, 17:32

Захарова ответила Пашиняну, обвинившему КГБ в проблемах между турками и армянами - ВИДЕО

Сегодня, 17:17

Спикер Милли Меджлиса и президент Арабского Парламента обсудили перспективы сотрудничества - ФОТО

Сегодня, 17:00

Лейла Алиева приняла участие в конференции EcoMind 2025 - ФОТО

Сегодня, 16:41

Армянские должностные лица приняли участие в очередной литургии во главе с опальным священником

Сегодня, 16:26

Иран начал строительство АЭС на севере страны

Сегодня, 16:04

Найден «выключатель» обсессивно-компульсивного расстройства в мозге

Сегодня, 15:49

На Мальдивах запретили курить всем рождённым после 1 января 2007 года

Сегодня, 15:26

Глава МИД Турции: РКК должны прекратить свою деятельность в Ираке и Сирии

Сегодня, 15:05

Опубликован прогноз на завтра для метеочувствительных людей

Сегодня, 14:43

Из-за тумана в некоторых районах снизится видимость на дорогах

Сегодня, 14:27

Герцогиня Меган Маркл с крыльями бабочки выпрашивала конфеты с принцем Гарри

Сегодня, 14:10

Иран восстановит разрушенные США и Израилем ядерные объекты

Сегодня, 13:56

Определились все победители V благотворительного «Забега Победы» - ОБНОВЛЕНО-- ФОТО

Сегодня, 13:38

Ройа Айхан отметила 25-летие творческой деятельности аншлаговыми концертами во Дворце Гейдара Алиева – ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 13:16

Задержаны должностные лица ИВ Гарадагского района

Сегодня, 12:55

Какой будет погода в первый день недели? - ПРОГНОЗ

Сегодня, 12:40

Министерство обороны представило еженедельный обзор - ВИДЕО

Сегодня, 12:27

Определился один из победителей V благотворительного «Забега Победы» - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:14

Спикер Милли Меджлиса приняла участие в церемонии открытия Большого Египетского Музея - ФОТО

Сегодня, 11:50
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10