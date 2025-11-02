На Мальдивах запретили курить всем рождённым после 1 января 2007 года

Мальдивская Республика установила полный запрет на курение для всех, кто родился после 1 января 2007 года.

С 1 ноября 2025 года им запрещено покупать, употреблять или получать табачные изделия. Запрет распространяется на все виды табака, а розничные продавцы обязаны проверять возраст покупателей.

Мера также действует для туристов.

Кроме того, сохраняется полный запрет на электронные сигареты и вейпы для всех, независимо от возраста. Нарушение правил грозит штрафами: 50 000 руфий (около 3268 долларов США.) за продажу табачных изделий несовершеннолетнему и 5000 руфий (около 327 долларов США) за использование вейпа.

Газета отмечает, что первой страной, где приняли такой закон, стала Новая Зеландия. Он должен был вступить в силу в июле 2024 года, но в ноябре 2023-го новое правительство отменило его, чтобы профинансировать снижение налогов.

Источник: РБК