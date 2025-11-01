В Армении в школах введут добровольное изучение азербайджанского языка

В 2025–2026 учебном году в трёх государственных школах Армении будут введены курсы азербайджанского языка.

Об этом сообщают телеграм-каналы со ссылкой на Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении.

Согласно программе, азербайджанский и турецкий языки смогут изучать учащиеся 10–12 классов, тогда как персидский и грузинский языки разрешено вводить, начиная с 5-го класса. Обучение будет добровольным и зависит от наличия квалифицированных преподавателей.

Инициатива реализуется в рамках государственной образовательной программы.

Региональные языки в армянских школах начали преподавать ещё в 2022–2023 учебном году как третий иностранный язык или внеурочную дисциплину.