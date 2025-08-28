Ещё на трёх перекрёстках установлены новые светофоры

В Сураханском районе столицы, посёлке Гарачухур, на пересечении улиц Юсифа Эйвазова и Этибара Бекирова введены в эксплуатацию новые транспортные светофоры.

В результате снизились риски дорожно-транспортных происшествий, а также обеспечено более безопасное передвижение пешеходов, сообщает 1news.az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом при МВД.

Кроме того, новые светофоры были установлены и введены в эксплуатацию в Хазарском районе - в посёлке Бина, на пересечении улиц Али Исазаде и Шах Исмаила Хатаи, а также в посёлке Шувелян, на пересечении улиц Алмаса Илдырыма и Низами Гянджеви.

«Мероприятия в этом направлении продолжаются», - отмечают в Центре интеллектуального управления транспортом.